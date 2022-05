Onsdagens direkte TV-sport

11.00: Tennis. ATP Masters 1000-turnering fra Roma. Dag 5, med blant annet Rafael Nadals kamp mot John Isner og Grigor Dimitrov mot Stefanos Tsitsipas i andre runde. (Eurosport Norge).

11.25: Sykkel. Giro d’Italia. Etappe 5, fra Catania til Messina (174 km). Tobias Foss og hans Jumbo Visma-lag sykler videre, i dag er det en litt lettere etappe som trolig avsluttes med massespurt. (Eurosport 1)

18.45: Håndball. Champions League. Flensburg-Handewitt – Barcelona. Første kvartfinale, med blant andre Oslogutten Magnus Rød og Gøran Johannessen på Flensburg. (Viasport 1)

19.00: Fotball, La Liga (runde 36): Osasuna – Getafe. Vertene har lite å spille for midt på tabellen, mens Getafe trenger minst én seier for å sikre fornye kontrakt. (TV2 Sport 1)

19.00: Fotball, Eliteserien (runde 18): Molde – Odd. En kamp som er flyttet fram fra 18. serierunde, på grunn av europacupspill. Molde har tre kamper uten seier, mens Odd på sin bare har en seier på de fire siste. (MAX)

20.30: Fotball, Premier League (33. runde): Chelsea – Leeds. Utsatt kamp fra 33. runde. Begge lag har vært i dårlig form en stund, og Chelsea må begynne å plukke poeng for å trygge Champions League-plassen. For Leeds må de ta poeng for å berge plassen. (TV Sport Premium 2)

20.30: Fotball, FA Youth Cup (finale): Manchester United – Nottingham Forest. Manchester Uniteds unggutter har hatt en suksessfull sesong, i motsetning til A-laget. På forhånd er det solgt nærmere 70.000 billetter til finalen, som går på Old Trafford. (Viasport 3)

20.45: Håndball, Champions League: Paris Handball – THW Kiel. Kvartfinale, kamp 1. Med blant andre Sander Sagosen og Harald Reinkind på Kiel. (Viasport 1)

21.15: Fotball, Premier League (33. runde): Manchester City – Wolverhampton. Utsatt kamp fra runde 33. Manchester City tar ligagullet om de vinner sine resterende kamper, og er store favoritter mot et Wolves-lag uten noe å spille for etter en lang periode ute av form. (TV2 Sport Premium 1)

21.30: Fotball, La Liga (36. runde): Elche – Atletico Madrid. Vertene har sju poeng ned til nedrykk med tre kamper igjen å spille, mens Atletico Madrid er på fjerdeplass. Jakter Sevilla på poenget foran, men det viktigste er å trygge fjerdeplassen som gir Champions League-spill. (TV2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL sluttspill. New York Rangers – Pittsburgh Penguins, kamp fem. Penguins anført av Sydney Crossby leder 3-1 i kamper, og kan avansere med seier i Madison Square Garden i natt. (Viasport 1)