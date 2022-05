Demare spurtet til seier i Giroen

Den 174 kilometer lange etappen fra Catania til Messina var relativt flat, men underveis ble det kjørt hardt. Det førte blant annet til at spurtkanoner som Caleb Ewan og Mark Cavendish var borte fra fronten da spurten gikk.

Ewan og Cavendish ble hektet av da feltet forserte Portella Mandrazzi-stigningen med over 100 kilometer igjen til mål.

Dermed ble det en relativt kaotisk spurt uten to av de fremste navnene. Der var Arnaud Démare best og tok sin første store seier på to år. Colombianeren Fernando Gaviria fulgte nærmest etter fulgt av italienske Giacomo Nizzolo.

Spanske Juan Pedro Lopez fortsetter i den rosa ledertrøya. Tobias Foss er nummer 33 sammenlagt. Han hadde en tung dag da Giroen hadde målgang på Etna tirsdag.

