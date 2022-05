Liverpool vendte til borteseier mot Aston Villa – håpet om fire titler lever

Vinnermålet i det 65. minutt sørget for fortsatt høyspenning i tittelkampen, selv City fortsatt har overtaket med tabelltopp på bedre målforskjell og en kamp mindre spilt.

Med poengtap for Liverpool ville dagen blitt enda bedre for de lyseblå, som tidligere tirsdag meldte at kjøpet av Erling Braut Haaland er nesten i boks.

Det ble gjort mange feil både av spillere og dommere i tirsdagens kamp, men Liverpool kunne til slutt juble for en fortjent seier.

Laget fikk imidlertid en fryktelig start på kampen mot klubblegenden Steven Gerrards Villa-lag og kom under før det var spilt tre minutter etter en dommertabbe og komisk forsvarsrot.

Ollie Watkins var offside da han ble spilt gjennom og tvang Alisson til en god redning. Villa bet seg fast i angrep, og på Lucas Dignes innlegg fra venstre rotet Liverpool-forsvaret det helt til for seg selv. Kostas Tsimikas dyttet Watkins inn i Joel Matip, som falt. Tsimikas gikk også i bakken, og Douglas Luiz kunne nikke på mål.

Alisson reddet, men Luiz nådde selv returen og banket den opp i nettaket.

Det gikk mindre enn tre minutter før Liverpool var à jour, også det etter klønete forsvarsspill. Tyrone Mings tråkket på ballen da han skulle klarere Trent Alexander-Arnolds frispark fra høyre, og Matip og Diogo Jota vant hver sin duell slik at ballen kom til Virgil van Dijk. Hans skudd gikk via keepers arm til stoppermakker Matip, som sendte den i tomt mål.

Målet ble VAR-sjekket etter mange tøffe dueller i feltet, men ble godkjent.

Motgang

Det var ikke slutt på forsvarsfeilene. Snaut halvveis i omgangen sendte Liverpool-keeper Alisson et tilbakespill fra Matip rett i beina på Watkins, som ble så overrasket at han ikke greide å få kontroll på ballen. Den spratt for langt fra ham, og Alisson greide å klarere.

Motgangen fortsatte for Liverpool da Fabinho tok seg til låret og måtte byttes ut etter en halvtime. Kaptein Jordan Henderson skulle hatt en fridag, men måtte inn fra benken.

Liverpool misbrukte et par store sjanser til å ta ledelsen før pause. Først leverte Alexander-Arnold et nesten ferdigscoret innlegg til Naby Keïta, men han bommet på ballen alene foran mål.

Så fikk Curtis Jones en kjempemulighet etter en fæl feilpasning av en Villa-spiller, men skjøt for dårlig, og Emiliano Martínez reddet.

Vakkert gjort

Avgjørelsen falt snaut halvveis i den andre omgangen, da Liverpool med sitt aggressive press vant ballen ved midtstreken etter et Villa-kast. Luis Diaz kom fram på venstresiden og leverte et utsøkt innlegg som Mané på elegant vis nikket i lengste hjørne.

Villa yppet seg mot slutten. Danny Ings fikk ballen i mål med et godt slutt, men han var korrekt vinket av for offside. Alisson måtte også gi en svært farlig retur på et innlegg.

City skal nå spille to seriekamper før Liverpool spiller sin neste, og gullkampen kan være langt på vei avgjort før neste gang Liverpool sparker en ball i Premier League. Liverpool har allerede vunnet FA-cupen og skal også spille finale i FA-cupen og mesterligaen.