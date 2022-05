Fotball-VM gir historisk start på hoppsesongen – åpningsrennene blir på plast

De siste detaljene rundt kalenderen i 2022/23-sesongen ble klare da verdenscupkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) møttes mandag.

Der ble det besluttet at åpningsrennene finner sted i Polen allerede 5. og 6. november. Det er unormalt tidlig. Vanligvis innledes sesongen flere uker senere.

Bakgrunnen for grepet som nå er tatt, er skiidrettene i november og desember får skarp konkurranse om TV-seerne av VM-sluttspillet i fotball i Qatar. FIS har derfor jobbet med å se på løsninger for å dempe krasjen.

– Vi måtte gjøre tilpasninger som følge av fotball-VM, som finner sted i november. Det er årsaken til at vi starter sesongen svært tidlig, og legger inn en kort pause både etter åpningen i Wisla og rennene i Ruka, sier renndirektør Sandro Pertile.

Plast i unnarennet

Den tidlige starten baner også vei for et annet sjeldent grep i internasjonal hoppsport. FIS opplyser at det under novemberrennene i Wisla vil bli benyttet isspor i tilløpet, men at hopperne skal lande på plast i unnarennet.

Det er første gang i historien at det gjennomføres et ordinært verdenscuprenn på plast. Grepet gjør det mulig å starte sesongen tidlig uten å være avhengig av produksjon av kunstsnø.

«Mattene i landingsområdet er er et viktig skritt for sikkerheten, all den tid det er ekstremt krevende å preparere bakken med kunstsnø, og landingsområdet er ofte humpete, hvilket tidligere har økt faren for fall», skriver FIS.

Tilbake i USA

Etter åpningsrennene i Polen, forflytter hoppsirkuset seg til finske Ruka. Der er det renn 26. og 27. november. Deretter blir det en ny pause fram til konkurransene i tyske Neustadt 10. og 11. desember.

Etter en lang pause er for øvrig verdenscupen tilbake på amerikansk jord neste sesong. Det skal hoppes i Iron Mountain 11. og 12. februar.

Raw Air arrangeres fra 11. til 19. mars, mens det er sesongfinale i skiflygingsbakken i Planica 1. og 2. april.

Fotball-VM i Qatar sparkes i gang 21. november.

(©NTB)