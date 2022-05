Bekreftet: Erling Braut Haaland klar for Manchester City

– Manchester City kan bekrefte at vi er blitt enige med Borussia Dortmund om overgang for spissen Erling Haaland til vår klubb 1. juli 2022. Overgangen er fortsatt avhengig av at vi blir enig med spilleren om betingelsene, står det i en Twitter-melding.

Også Borussia Dortmund melder om overgangen på sine nettsider. Haaland spiller lørdag sannsynligvis sin siste kamp for den tyske klubben mot Hertha Berlin.

[ Jonsson: – Å tro at VIF skal gi vekk spillere på billigsalg? Bare glem det! ]

Gikk på «billigsalg»

Dermed kan spekulasjonene rundt 21-åringen legges ned i denne omgang. Disse har gått i fotballverden helt siden det ble meldt at angriperen kunne hentes for en «billig» penge.

Haaland hadde en klausul i sin kontrakt med Dortmund. Den gjorde at han kunne forlate klubben for rundt 750 millioner kroner i overgangssum etter denne sesongen. Nordmannens avtale med den tyske klubben hadde en ramme til etter 2023-24-sesongen.

Haalands antatte markedsverdi er cirka 1,5 milliarder kroner, ifølge Transfermarkt.

[ Berges gamleklubb etterlyser millionutbetaling fra Sheffield United ]

Scoringsmaskin

Agent Mino Raiola var sentral i nordmannens avtaler både med Salzburg, Borussia Dortmund og Manchester City, men han fikk ikke se sin klient i City-drakt. Raiola ble meldt død av familien 30. april, to dager etter at TV-selskaper og anerkjente nettsteder publiserte at han hadde gått bort.

Haaland har 85 mål på 88 kamper for Borussia Dortmund før siste seriekamp hjemme mot Hertha Berlin lørdag.

Haaland første mulige opptreden i City-drakt er en treningskamp i Houston (Texas) 21. juli. Da venter et oppgjør mot Club América fra Mexico.

Dortmund hentet spissen fra østerrikske Salzburg i romjula 2019. Prisen skal ha vært cirka 200 millioner kroner.

Haalands pappa, Alfie, spilte blant andre for Manchester City i løpet av sin karriere og var kaptein en periode.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]