Zverev raser mot ATP-organisering: – En skam

Tyskerens kvartfinale mot canadiske Felix Auger-Aliassime torsdag varte til over midnatt, mens semifinalen mot Stefanos Tsitsipas dagen etter ikke var ferdig før over klokken 01.00 lokal tid.

Det likte han dårlig med tanke på finalen mot Carlos Alcaraz senere samme dag. Zverev endte opp med å bli spilt av banen og tapte i strake sett med sifrene 3-6, 1-6.

– ATPs jobb denne uken har vært en skam. For to dager siden la jeg meg klokken 4 og i går la jeg meg 05.20. Enhver person som legger seg så sent vil ha problemer med i det hele tatt å holde seg våken, sa Zverev på pressekonferansen etter kampen.

Han ville imidlertid ikke legge all skylden for finaletapet på manglende nattesøvn. Alcaraz har hatt en oppsving på tennisbanen den siste tiden og har nå vunnet to Masters 1000-turneringer på en drøy måned.

– Jeg hadde nok ikke slått ham selv om jeg hadde sovet bedre, men det ville definitivt blitt en bedre kamp. Jeg er et menneske, ikke en robot, sa han.

Zverev er stadig nummer tre på ATP-rankingen. Neste turnering for tenniseliten er Masters-turneringen i Roma denne uken. Zverev har walkover i første runde og møter enten nederlandske Tallon Griekspoor eller argentinske Sebastian Baez i 2. runde.

