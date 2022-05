Mandagens direkte TV-sport

18.00: Fotball, 1. divisjon menn (5. runde): KFUM Oslo – Brann fra KFUM arena på Ekeberg. Begge lag er ubeseiret, begge lag har åtte poeng rett bak teten og pussig nok har begge lag bare vunnet de to bortekampene sine og står uten seire hjemme. KFUM slo Brann i cupen for snart to måneder siden, men den kampen ble spilt på Intility. I kveld blir det intimt og tett på Ekeberg. (Eurosport N), Ranheim – Stabæk, Raufoss – Bryne, Sandnes Ulf – Fredrikstad, Sogndal – Kongsvinger. (Samlesending på MAX, enkeltkamper på Eurosport Pluss)

19.00: Fotball, dansk superliga menn, sluttspillet (7. runde): Nedrykksgruppen: Viborg – Vejle fra Viborg stadion .(Vsport2)

19.15: Håndball, sluttspill eliteserien menn, semifinale 2. kamp (best av 5): ØIF Arendal – Drammen fra Sør Amfi. Arendal vant den første kampen i Drammenshallen fredag 34-29. (TV2 Sport2)

20.40: Fotball, engelsk opprykkskvalifisering, semifinale 2. kamp: 1. divisjon: Sheffield Wednesday – Sunderland fra Hillsborough Stadium. Bortelaget vant 1-0 i den første kampen fredag. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL-sluttspillet: Pittsburgh Penguins - New York Rangers fra PPG Paints Arena. (Vsport1), Washington Capitals - Florida Panthers fra Capital One Arena. (Vsport2)

03.35: Ishockey, NHL-sluttspillet: Nashville Predators - Colorado Avalanche fra Bridgestone Arena. (Vsport2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen