Vil ha 60 minutters fotballkamper med effektiv spilletid

Det er i sin spalte i avisen Daily Mail han kommer med tanken. Det skjer kort etter at han lot seg irritere av drøying av tiden mot slutten av mesterligakampen mellom Real Madrid og Manchester City.

– Gitt hvordan Real-spillerne melket hvert sekund de kunne i ekstraomgangene, var City ikke glad over at det bare ble lagt til tre minutter, skriver han.

– Jeg tror løsningen på alt dette er 60-minutterskamper med stoppeklokke. Dette er en idé Pierluigi Collina (tidligere toppdommer og leder av Fifas dommerkomité), Fifa (Det internasjonale fotballforbundet) og IFAB (Fotballens internasjonale lovkomité) for tiden ser på. Denne løsningen fungerer i basketball og kan gjøre det også i fotball.

Clattenburg innrømmer at han i sin dommerkarriere trolig mange ganger ikke la til nok minutter for å utligne at lag drøyde tiden.

BBC har via Opta sett på tid ballen er i spill i Premier League de siste årene. Oversikten viser fra 55 minutter og tre sekunder til 56 minutter og 44 sekunder de ti siste sesongene.