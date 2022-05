Søndagens direkte TV-sport

08.00: Friidrett, Continental Tour. Seiko Golden Games fra Tokyo i Japan. (Vsport+)

10.00: Klatring, finale i boulder for kvinner fra Seoul, Sør-Korea. (Eurosport 1)

10.30: Golf, Asian Tour fra Nam Seoul Country Club i Sør-Korea. Fjerde spilledag. (Vsport Golf)

11.30: Klatring, Finale i boulder for menn fra Seoul, Sør-Korea. (Eurosport 1)

13.00: Sykling, etapperittet Giro d’Italia, verdenstouren (20 av 33): 3. etappe (flat), 201 km Kaposvár – Balatonfüred i Ungarn. (Eurosport 1)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (35. runde): Getafe – Rayo Vallecano fra Estadio Coliseum Alfonso Perez. (TV2 Sport1)

14.30: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (32. runde): AZ Alkmaar – Ajax fra AFAS Stadion. (Vsport+)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (5. runde): Skeid – Mjøndalen fra Nordre Åsen. Hjemmelaget har to 2-3 tap hjemme for henholdsvis Stabæk og Brann og her møter de det tredje laget som rykket ned fra Eliteserien i fjor. (MAX). Grorud - Start fra Grorud Arctic Match. Grorud jakter også sin første seier i ligaen. Så langt har de tre uavgjorte kamper. (Eurosport Pluss).

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (36. runde): Arsenal – Leeds United fra Emirates i London. (TV2 Sport Premium), Leicester - Everton fra King Power stadium. (TV2 Sport Premium2)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (33. runde): Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach fra Deutsche Bank Park. (Vsport1)

16.00: Fotball, Toppserien kvinner (8. runde): LSK Kvinner – Rosenborg fra LSK-hallen. Hjemmelaget har to tap på rad og må kjempe for å beholde posisjonen blant topp fire. (NRK1)

16.00: Ishockey, Beijer Hockey Games: Sverige–Finland fra Avicii Arena i Stockholm. (SVT1)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (35. runde): Villarreal – Sevilla fra Estadio de la Cerámica. (TV2Sport1)

16.35: Motorsport, Motor W Series fra Miami. Andre race. (Vsport3)

16.40: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (32. runde): Feyenoord – PSV Eindhoven fra Feijenoord Stadium i Rotterdam. (Vsport+)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (36. runde): Manchester City – Newcastle fra Etihad stadium. (TV2 Sport Premium)

17.30: Fotball, Tysk 1. Bundesliga menn (33. runde): Bayern München – Stuttgart fra Alianz Arena. (Vsport1)

18.00: Fotball, Eliteserien menn (5. runde): Sandefjord – Vålerenga fra Release arena i Sandefjord. (Eurosport N). Bodø/Glimt – Lillestrøm, Haugesund – Kristiansund, Jerv – Tromsø. (Samlesending på MAX, enkeltkamper på Eurosport Pluss og TV2 Play)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (35. runde): Espanyol – Osasuna fra RCDE Stadion i Barcelona. (TV2 Sport1)

18.30: Ishockey, NHL-sluttspillet: Boston Bruins - Carolina Hurricanes fra TD Garden. (Vsport3)

19.30: Fotball, engelsk opprykkskvalifisering, semifinale 2. kamp: 1. divisjon: MK Dons – Wycombe fra Stadium MK. (Vsport+)

19.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (33. runde): RB Leipzig – Augsburg fra Red Bull arena. (Vsport2)

20.00: Fotball, Eliteserien menn (5. runde): HamKam – Aalesund fra Briskeby stadion. (MAX)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (35. runde): Atlético Madrid – Real Madrid fra Wanda Metropolitano. (TV2 Sport1)

21.30: Motorsport, Formel 1, Miamis Grand Prix i Miami, Florida, VM-runde 5 av 23. (Vsport1)

21.30: Motorsport, NASCAR. Fra Darlington Raceway Goodyear 400. (Vsport3)

22.30: Ishockey, NHL-sluttspillet: St. Luois Blues - Minnesota Wild fra Enterprise Center. (Vsport2)

01.00: Ishockey, NHL-sluttspillet: Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs fra Amalie Arena. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL-sluttspillet: Los Angeles Kings - Edmonton Oilers fra Crypto com arena. (Vsport1)

