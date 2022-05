Et selvmål av Erlend Dahl Reitan og scoringer fra Johan Hove og Ipalibo Jack gjør at kvelden ser ut til å ende i trøbbel for RBK-trener Kjetil Rekdal.

Rosenborg måtte også erstatte midtstopper Renzo Giampaoli etter en skade etter vel et kvarters spill.

Før dagens kamp hadde RBK vunnet en kamp og spilt tre uavgjort i serien denne sesongen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen