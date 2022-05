Kaptein Ødegaards Arsenal mot CL-plass – Leeds under streken

Seieren gjør at London-klubben har 66 poeng på 4.-plass. Byrival Tottenham er fire poeng bak med tre kamper igjen. Det var Arsenals fjerde strake seier og setter tonen for det som blir et svært spennende derby mot Tottenham torsdag. En seier der sikrer mesterligaplass.

– Vi vet det, og vi har gjort oss fortjent til å spille den kampen i den konteksten, sa Arsenal-manager Mikel Arteta.

For Leeds ser det tyngre ut i motsatt ende av tabellen. Tapet sendte laget under streken for første gang på sju runder.

– Vi gjorde noen fatale feil. Vi er nede i et hull og må grave oss ut, sa Leeds-manager Jesse Marsch til Sky Sports.

Rutinerte Luke Ayling pådro seg rødt kort etter en tøff takling på Gabriel Martinelli. Fargen var først gul, men etter en VAR-sjekk ble forsvareren sendt i dusjen, og det gjorde vondt til verre for Leeds etter 27 minutter. Laget lå allerede under 0-2.

– Jobbet hardt

Diego Llorentes redusering ga Leeds troen i 2. omgang, men Arsenal rodde i land seieren komfortabelt. Eddie Nketiah scoret begge målene for Arsenal, som har hatt Ødegaard som kaptein i de fem siste kampene. Det har gitt fire seirer og ett tap.

– Alle spillere vil spille og få mulighetene. Jeg har jobbet hardt gjennom sesongen for å sørge for at jeg er klar når jeg får sjansen, og takk til lagkameratene mine som hjelper meg, sa Nketiah til Sky Sports.

Norske Kristoffer Klaesson og Leo Hjelde satt hele kampen på benken for Leeds.

Arsenal har i tillegg til Tottenham (b) også Newcastle (b) og Everton (h) i sesongavslutningen. Leeds på sin side møter Chelsea (h), Brighton (h) og Brentford (b).

Tabbe og rødt kort

Nketiah scoret to mål før ti minutter var spilt. Det første kom da Leeds-keeper Illan Meslier somlet med ballen i beina. Nketiah hogg til og tuppet ballen i mål.

Det andre målet var etter flott Arsenal-spill hvor Nketiah trillet ballen i det lengste hjørnet. Ødegaard hadde trukket kølapp i feltet, men måtte nøye seg med å være tilskuer like bak Nketiah, som scoret sitt fjerde mål for sesongen.

Aylings røde kort gjorde utgangspunktet enda vanskeligere for Leeds. I løpet av omgangen hadde ikke bortelaget en eneste avslutning.

Håp

Leeds hadde store problemer med å skape noe også etter hvilen. Arsenal var nær scoring ved flere anledninger. Både Gabriel Martinelli og Nketiah kunne økt ledelsen de første minuttene

Håpet ble tent for Leeds da midtstopper Llorente snek seg fri på bakre stolpe og satte inn 1-2 midtveis i omgangen. Det var lagets første skudd på mål i kampen.

Arsenal fortsatte å styre kampen mot slutten, og Ødegaard var nær sitt sjuende mål for sesongen, men avslutningen hans fra 16 meter gikk utenfor.

KAMPFAKTA

Arsenal – Leeds 2-1 (2-0)

Mål: 1-0 Eddie Nketiah (4), 2-0 Nketiah (9), 2-1 Diego Llorente (65).

Dommer: Chris Kavanagh.

Gult kort: Gabriel, Takehiro Tomiyasu, Arsenal, Luke Ayling, Raphinha, Mateusz Klich, Leeds.

Rødt kort: Luke Ayling (26), Leeds.

Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale – Cédric, Rob Holding, Gabriel, Takehiro Tomiyasu – Mohamed Elneny, Granit Xhaka – Bukayo Saka (Nicolas Pépé fra 67.), Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli (Emile Smith Rowe fra 77.) – Eddie Nketiah (Alexandre Lacazette fra 90.).

Leeds (4-2-3-1): Illan Meslier – Luke Ayling, Diego Llorente, Robin Koch, Junior Firpo – Mateusz Klich (Lewis Bate fra 45.), Kalvin Phillips – Raphinha (Rodrigo fra 59.), Daniel James, Jack Harrison – Joe Gelhardt (Pascal Struijk fra 28.).