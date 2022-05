Ajer feiret målet med forloveden: – Drømt om dette hele livet

Ajer skar gjennom Southampton-forsvaret mot slutten av lørdagens ligaoppgjør og brukte venstrefoten til å trille ballen iskaldt mellom beina på gjestenes keeper Fraser Forster.

Scoringen avsluttet en strålende Brentford-forestilling og fastsatte sluttresultatet til 3-0.

– For å være ærlig, husker jeg ikke så mye av det. Det var et følelsesladd øyeblikk for meg. Jeg har drømt om dette hele livet. Å løpe ned mot hjørneflagget og se forloveden min på tribunen, var fantastisk, sier Ajer til egen klubbs nettsider.

Den iskalde avslutningen var han tilfreds med.

– Jeg trodde jeg hadde glemt å gjøre sånt, men heldigvis husket jeg det i siste øyeblikk. Jeg har spilt med Fraser Forster, og jeg vet at han er en så stor keeper. Du må sette den mellom beina hans for at den skal gå inn, sier den norske landslagsprofilen.

Han spilte hele lørdagens kamp på hjemmelagets høyreback. Seieren sendte Brentford opp på 12.-plass på tabellen.

– Målet vårt endrer seg ikke. Vi håper å komme så høyt på tabellen som vi kan, sier Ajer.

To kamper gjenstår. Der venter Everton og Leeds, som begge kjemper en innbitt kamp for å unngå nedrykk til mesterskapsserien.