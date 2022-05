Zuccarello-scoring hjalp Minnesota til ny seier

Med 1-1 i kamper på hjemmebane, var fredagens møte det første av to borteoppgjør for Wild i sluttspillet der det spilles best av sju.

Gjestene fant seg fort til rette på isen i St. Louis, og det tok bare 39 sekunder før Jordan Greenway ga Wild ledelsen. Halvannet minutt senere la Kirill Kaprizov på til 2-0 for Wild.

Snaut åtte minutter ut i den andre perioden var turen kommet til Zuccarello. Nordmannen fikk pucken av lagkamerat Kaprizov midt på banen og gjorde resten av jobben selv. Dette var hans første scoring i årets NHL-sluttspill.

Umiddelbart etter siste pause la Joel Eriksson Ek på til 4-0 for Wild, før Ryan O'Reilly reduserte drøyt to minutter ut i den siste perioden. Den ble «nullet ut» ti minutter senere da Jonas Brodin fastsatte sluttresultatet til 5-1 for Wild.

I tillegg til sitt første sluttspillmål denne sesongen fikk Mats Zuccarello 19 minutter på isen fredag.

Neste møte med Blues blir søndag, også det i St. Louis. Vinner Minnesota der, kan de sikre avansement på hjemmebane tirsdag 10. mai.

(©NTB)