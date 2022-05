De 195 kilometerne fra Budapest til Visegrad ble avsluttet med en rundt fem kilometer lang, men ikke spesielt bratt, stigning. Der viste kombinasjonen klatreferdigheter og eksplosivitet seg god å være i besittelse av.

På de siste meterne sto seierskampen mellom nederlandske van der Poel og eritreiske Biniam Girmay. Van der Poel hadde de nødvendige centimeterne på sin side og kan dermed ikle seg den rosa ledertrøyen lørdag.

Spanske Pello Bilbao ble tredjemann, mens danske Magnus Cort Nielsen tok en sterk fjerdeplass.

– Jeg visste at posisjoneringen ville bli nøkkelen til å vinne i dag. Det var vanskelig, for jeg ble stengt inne flere ganger i den siste stigningen. Jeg måtte jobbe for å innhente teten. Til slutt kjørte jeg spurten min, og det ble tett, for beina mine var fulle av melkesyre, sa van der Poel i seiersintervjuet.

Ewan veltet

Nederlenderen har en ny kjempesesong på gang. I begynnelsen av april vant han prestisjetunge Flandern rundt. I tillegg ble det seier i Dwars door Vlaanderen.

Lørdag skal han forsøke å forsvare den rosa ledertrøyen når Giro d'Italia fortsetter med en 9,2 kilometer lang tempoetappe med start og mål i Budapest.

– Jeg skal prøve på klare det, men det blir ikke enkelt, sa van der Poel, som også fikk oppleve å sykle i ledertrøyen under fjorårets Tour de France.

Den australske spurtstjernen Caleb Ewan overrasket mange ved å henge med teten opp den siste bakken fredag. 27-åringen så meget seiersfarlig ut med få hundre meter igjen å sykle, men rett før målstreken deiset Ewan i bakken.

Australieren kom seg på beina med istykkerrevet trøye og krysset målstreken, slik at han kan fortsette rittet lørdag.

Foss hang godt med

Den hektiske og nervøse avslutningen ledet til flere mindre velt. Quick-Step-profilen Davide Ballerini var blant dem som måtte i asfalten. Problemene kostet også sekunder i sammendraget for en rekke ryttere.

Norske Tobias Foss var ikke med i seierskampen fredag, men hang godt med teten opp til mål. Han er en av Jumbo-Visma-lagets sammenlagtkandidater i årets Giro. Det ansvaret deler han blant annet med nederlandske Tom Dumoulin.

Eritreiske Biniam Girmay, som ble andremann fredag, beviste igjen at han er en stjerne på sykkelhimmelen. Tidligere denne sesongen ble han den første afrikanske vinneren av Gent-Wevelgem.

– Det var en superhard avslutning. Jeg prøvde mitt beste. Jeg startet spurten med 250-300 meter igjen, og var på grensen, men van der Poel var sterkere enn meg i dag. Jeg er uansett fornøyd, sa Girmay fredag.

