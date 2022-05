Legende forlater styreverv i Vålerenga Hockey: – Jobbes ikke etter de verdiene jeg står for

Csiszar fikk raskt bange anelser etter at han ble valgt inn i VIF-styret og ble en del av klubbens sportslige utvalg. Til nettstedet nitten.no sier 35-åringen at han vurderte å trekke seg tidligere.

Den endelige avgjørelsen tok han da Alexander Bonsaksen valgte Frisk Asker foran Vålerenga.

– Jeg kan ikke stille meg bak noe som helst av beslutninger, ansettelsesprosesser eller kommunikasjon med spillere på og uten kontrakt. Det jobbes ikke etter de verdiene jeg står for eller de jeg mener Vålerenga skal stå for, sier Csiszar.

– Det drives så fjernt fra det jeg mener er profesjonelt. Jeg kan ikke ha navnet mitt på det, legger han til.

Csiszar spilte over 500 kamper for Vålerenga fram til han la opp i 2019. På veien vant han to kongepokaler og fem seriemesterskap. Han likte dårlig at tidligere lagkamerat Steffen Søberg fikk beskjed på telefon at han var ferdig på Jordal.

– Jeg har aldri vært så flau over å se navnet mitt i forbindelse med Vålerenga. Så har det toppet seg litt nå rundt overgangen til Alexander Bonsaksen. Da rant det over.

Vålerenga Hockeys ferske styreleder Arnold Nybo kommenterer kritikken slik i en epost overfor nitten.no:

– Hans uttalelser om styrearbeidet i klubben etter seks ukers virke får stå for hans egen regning, skriver han.