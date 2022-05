Klaveness i Qatar 17. mai – skal møte VM-topper

Det opplyser Norges Fotballforbunds kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen overfor NTB.

– Lise reiser ned til Qatar 16. og 17. mai med en Uefa-delegasjon. Hvor mange som reiser og fra hvilke andre forbund, er fortsatt usikkert, sier hun.

Klaveness er for tiden i USA, men reiser til Uefa-kongressen i Wien i Østerrike neste uke.

Vakte oppsikt

I slutten av mars vakte den ferske fotballpresidenten mye oppsikt verden rundt fra talerstolen på en Fifa-kongress. Der tok Klaveness et oppgjør med Fifa og tildelingen av VM til Qatar – en prosess hun kalte «råtten».

Uttalelsene ble møtt med kritikk fra VM-sjefen Hasan Al-Thawadi, som mente Klaveness burde kontaktet ham før talen og hatt direkte samtaler med arrangøren.

Fond

I starten av april varslet fotballpresidenten at målet var å få til en ny reise til Qatar i mai.

– Der vil vi følge opp oppfordringene fra Hassan Al Thawadi om å ha direkte samtaler. Vi vil også prøve å ha et møte med Fifa for å holde trykket oppe, sa Klaveness til NRK. Samtidig understreket hun at situasjonen rundt menneskerettigheter i Qatar vil bli et sentralt tema.

I midten av april ble det kjent at NFF og fotballforbundet i Tyskland går sammen om et fond som skal kompensere familiene til dem som er påført skader og har omkommet på VM-byggeplassene i golfstaten.