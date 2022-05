Bohinens lag øyner mirakel – på trygg grunn for første gang siden august

Resultatet tok laget fra Salerno over nedrykksstreken for første gang siden første serierunde. Emil Bohinen og hans lagkamerater har ett poengs klaring når tre runder gjenstår.

Simone Verdi kom inn etter hvilen og ble matchvinner. Han scoret vinnermålet i det 67. minutt. Før det hadde Federico Bonazzoli tatt Salernitana i ledelsen tidlig på et straffespark, mens Thomas Henry gjorde 1-1 etter en snau time.

Bohinen spilte hele oppgjøret på Salernitanas midtbane. I sluttminuttene satte et desperat Venezia innpå Dennis Johnsen i håp om at trønderen kunne hjelpe laget til poeng. Gjestene fikk senere en spiller utvist for to gule kort.

Salernitana lå sist på Serie A-tabellen gjennom store deler av sesongen, men klubben er ubeseiret i sine fem siste kamper. Fire av dem har gitt trepoengere.

Til helgen venter nok en bunnkamp hjemme mot Cagliari. Gjestene er på plassen rett bak Salernitana.

– Jeg bryr meg ikke om at vi nå er over nedrykksstreken. Søndagens kamp blir svært tøff, sa trener Davide Nicola til DAZN.

Må gå 27 mil?

Nicola har lovet å gå til fots fra Salerno til Vatikanet i Roma om han tar laget til fornyet Serie A-kontrakt. Det vil være en tur på snaut 27 mil.

Bohinen er innlånt fra CSKA Moskva og har spilt mye for Salernitana i det siste. Stefan Strandberg er ikke med i lagets kamptropp for tiden.

Venezia er jumbo og har sju poeng opp til torsdagens motstander.