Viaplay lanserer ny pakke – dette vil Premier League koste

Den største pakken vil inneholde alt Viaplay allerede har rettigheter til, pluss Premier League som de overtar rettighetene til kommende sesong.

– I august braker det løs med 380 kamper i året fra Premier League på Viaplay, og vi gleder oss veldig til de neste seks årene som rettighetshaver. Vi er godt i gang med forberedelsene og lover en sportspakke av aller høyeste kvalitet, sier Chief Commercial Officer i Nent, Kim Poder, i en pressemelding.

Viaplay skriver at den eksisterende totalpakken vil bli hetende Viaplay Medium, og vil koste 349 kroner i måneden. Den har alt utenom Premier League.

Kanaler

I tillegg til en ny pakkeløsning vil Nent lansere fem nye lineære kanaler som vil sende det ypperste av engelsk fotball. Kanalene vil være underlagt premium-konseptet, som betyr at man må kjøpe det utenom de vanlige TV-pakkene hos distributørene.

– Vi som skal jobbe med å lage best mulig innhold før, under og etter kampene står nå og spinner i startblokkene. Verdens heftigste sportsrettighet fortjener også å bli behandlet på verdens beste vis, sier sportssjef Kristian Oma.

Kan få Haaland-løft

Den norske stjernespissen Erling Braut Haaland er om dagen i ferd med å bestemme seg for sitt neste stoppested.

Manchester City har vært hyppig nevnt som mulig ny klubb for 21-åringen. Oma har tidligere uttalt at det hadde vært stort for Viaplays satsing om det skulle bli en realitet.

– Om Haaland velger seg Premier League vil det selvfølgelig bety en solid vitamininnsprøytning for vår lansering. Vi håper veldig at Erling Braut Haaland velger seg verdens beste liga som neste stoppested, sa Oma til NTB i april.