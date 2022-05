Mourinho til ny europeisk finale – kan bli Roma-helt

Serie A-laget vant semifinalen 2-1 sammenlagt. Abraham stanget inn vinnermålet ti minutter ut i returoppgjøret på Stadio Olimpico. Det gjorde han på en presis corner fra Lorenzo Pellegrini.

Leicester fant aldri en vei tilbake mot et godt organisert Roma-lag. De engelske gjestene hadde mye ufarlig balltrilling.

Dermed er Roma i posisjon til å kunne ta sin første tittel siden Coppa Italia-triumfen i 2008. Klubben har aldri vunnet en europeisk turnering av betydning, men får 25. mai sjansen i Tirana i Albania til å gjøre noe med det.

Da venter Feyenoord i conferenceligaens aller første finale. Nederlenderne danket ut Marseille 3-2 over to kamper med Fredrik Aursnes på midtbanen. Torsdag spilte de 0-0 i Frankrike.

Mourinho er ubeseiret i europacupfinaler. Han har vunnet med Porto (Uefa-cup og mesterliga), Inter (mesterliga) og Manchester United (europaliga).

Torsdagens scoring var Abrahams niende i Uefas nyvinning. Han er én bak Feyenoord-angriper Cyriel Dessers på toppen av mållista. Senere i måneden gjør de opp om hvem som blir toppscorer.

Roma møtte Bodø/Glimt i fire kamper på finaleveien. To av dem var i gruppespillet, der italienere tapte 1-6 på Aspmyra og kun greide 2-2 på eget gress. I kvartfinalen ble 1-2 fra første møte i Bodø snudd til 5-2 sammenlagt i Roma.

Tidlig etter hvilen mottok trenerveteran Claudio Ranieri (70) på tribunen hyllest fra begge lags supportere. Han har ledet Roma i flere perioder, men vil for alltid huskes best for å ha tatt Leicester til en sensasjonell Premier League-tittel i 2016.





