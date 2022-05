- Hva, er det ikke gratis å spille fotball?

HOLMLIA (Dagsavisen): Når i denne sammenheng idrettsminister Anette Trettebergstuen er på tokt, må hun være forberedt på malmklare spørsmål. Så da hun skulle fortelle om en ny ordning for å bedre inkluderingstiltak i idretten og frivilligheten, måtte hun også svare på spørsmål om løvene utenfor Stortinget.

Holmlia sportsklubb (som runder 40 år til høsten) har vært mye i fokus både for å ha oppfostret en rekke norske fotballtalenter samtidig som klubben har vært langt framme når det gjelder å få jenter med innvandringsbakgrunn inn idretten.

Halvparten betaler ikke

Men styreleder Arnstein Rosvold Andreassen kan fortelle Dagsavisen at halvparten av spillerne i fotballgruppa ikke betaler treningsavgift. Fordi foreldrene ikke har råd.

Og det må klubben bare forholde seg til. Det viktigste er å holde barna i aktivitet.

– Men kontingent utløser jo også kommunal støtte, så det gir oss noen utfordringer, sier han.

Årsaken til ministerbesøket var at regjeringen legger 100 millioner kroner inn i en ny søknadsbasert ordning som klubber og foreninger kan søke på for å skape økt varig deltakelse til idrett og fysisk aktivitet gjennom mangfolds- og inkluderingstiltak.

200 millioner i potten

Ettersom samarbeidspartnerne OBOS, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI også bidrar med samme beløp blir det 200 millioner kroner i potten.

– Mange gode spørsmål her!, sier Anette Trettebergstuen til Dagsavisen etter at spørsmålsrunden er over. At hovedbudskapet hennes ikke nådde helt fram blant de unge, hadde hun forventet. Barn skal ta det for gitt at det ikke er økonomiske barrierer for å drive med fysisk aktivitet.

Tilretteleggingen er de voksnes ansvar.

– Det er minoritetsjenter som står lengst fra deltakelse nå, det er de som opplever størst barrierer. Derfor vil vi gi et krafttak for å hjelpe klubber og foreninger til å inkludere flere. Lag og foreninger kan realisere sine ideer gjennom denne ordningen, bare fantasien sitter grenser, sier hun.

– Mammaen min sier at du er skeiv, kommer det fra ei jente på kunstgresset.

– Det stemmer!, bekrefter kulturministeren, som også får spørsmål om hun også tjener 200 millioner, som skal deles ut.

Har egne erfaringer

Anette Trettebergstuen og Zaineb Al-Samarai måtte selvsagt stille opp på lagbilde. (Reidar Sollie)

Det kan hun avkrefte …

– Får dere mange bekymringsmeldinger fra idrettslagene?

– Det er barriere for deltakelse. Jentene faller fort ifra og barn med nedsatt funksjonsevne er utsatt. Men dette har vi visst. Nå vil vi gjøre noe med det. Det er dessverre ikke gratis å spille fotball. Det var et godt spørsmål hun stilte, hun som tok det for gitt, sier hun.

Zaineb Al-Samarai skal lede det såkalte innstillingsutvalget på seks personer som skal foreslå hvem som får tilskudd gjennom ordningen. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen og som tar imot søknader.

– Jeg håper vi får inn mange søknader. Det er stas at kulturministeren lanserer det her, det er jo min klubb. Denne arenaen har kanskje vært den viktigste arenaen i mitt liv. Det å kunne stå her og gi tilbake, er utrolig stort, sier Al-Samarai, som kom til Norge som flyktning i 1994.

Hun peker bort på huset hun vokste opp i.

Vant Norway Cup med Holmlia

Siden har hun både spilt fotball og vært styreleder i klubben. Nå sitter hun også i styret i Norges idrettsforbund.

– Jeg spilte på på det eneste laget fra Holmlia som har vunnet Norway Cup.

– Hvordan er behovet for denne støtten?

– Dette er en bydel med mange barn og ungdom under fattigdomsgrensa. Jeg har opplevd det selv. I idretten fik jeg følelsen av mestring, og en slik gavepakke fra regjeringa, er så viktig. Alle skal med. Det er ikke bare noe vi sier, vi må vise det i praksis, sier hun.

Ordningen gjelder ikke bare barn og unge, men også nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Portalen for å søke midler åpner så snart det blir praktisk mulig.

– Hvorfor er det så mange voksne her, spør en av jentene.

Og så kunne ballen rulle igjen.....

FAKTA

Sammen med tre private bidragsytere har staten lansert en ny søknadsbasert ordning for mangfold- og inkluderingstiltak i idretten og snart åpnes det for søknader. Gjennom en toårsperiode vil 200 millioner kroner gå inn i ordningen. Organisasjoner, lag og foreninger som jobber med frivillighet, kan søke om midler.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen og som tar imot søknader.