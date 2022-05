Hauge og Frankfurt til europaligafinale mot Rangers

Ettmålsseieren i en intens avgjørende semifinale ga 3-1 sammenlagt for Hauges lag. Nordmannen skaffet frispark i en situasjon der Aaron Cresswell ble utvist og gjorde en god kamp for vertene.

Mye gikk galt for West Ham før pause. Gjestene viste tenning i starten, men etter 17 minutter kom et vendepunkt da den rutinerte venstrebacken Cresswell rev ned Hauge da han var på vei igjennom mot West Hams keeper.

Dommer Jesus Gil ga først Cresswell det gule kortet, men da han fikk sett situasjonen igjen på VAR-skjermen var det ingen tvil om at det skulle være rødt.

Utvisningen gjorde at West Ham måtte legge om til 4-4-1, og spissen Michail Antonio ble mye isolert på topp. Frankfurt tok også mer over spillemessig, og de scoret i et mønsterangrep i det 26. minuttet.

Moyes utvist

Ballen gikk hurtig fram til kantspilleren Ansgar Knauff, og han slo oppskriftsmessig 45 grader ut til Rafael Santos Borré, som gjorde 1-0.

På tampen av første omgang var West Ham svært nær et reduseringsmål. Ballen spratt av Kurt Zouma på bakerste stolpe og i retning målet, men Eintracht-stopper Evan Ndicka reddet på streken.

Frankfurt ledet med to mål sammenlagt til pause og hadde god kontroll på begivenhetene etter hvilen. West Ham skapte et par farligheter, men ikke nok til å true tyskernes avansement.

Det var tumulter mellom lagenes supportere i forkant av kampen, og intenst ble det også på banen. Vel ti minutter før slutt var det amper stemning og krangling på sidelinjen som kulminerte med at West Ham-manager David Moyes ble utvist. I minuttene som fulgte, florerte det også med gule kort.

Skotsk motstand

Rangers blir motstander i finalen i Sevilla 18. mai. Skottene slo RB Leipzig overbevisende 3-1 i torsdagens returkamp på hjemmebane etter å ha tapt 0-1 i Tyskland.

Leipzig prøvde å sjokkere vertene og trykket på fra start, men som så mange ganger tidligere i europaligasesongen scoret Rangers to tidlige mål på hjemmebane.

Kaptein James Tavernier var frampå og dyttet inn 1-0 etter 18 minutter. Da Glen Kamara doblet ledelsen med et langskudd seks minutter senere, tok det fullstendig av blant fansen på Ibrox i Glasgow.

Jubelen stilnet noe da formspilleren Christophe Nkunku kvitterte sammenlagt etter 70 minutter, men løftet seg desto mer da midtbanekrigeren John Lundstram plukket opp en halvklarering og satte inn 3-1 ti minutter senere.

