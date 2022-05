Ruud tapte for Lajovic i Madrid

Serberen Lajovic kom fra en tøff tresetter i 1. runde, men 31-åringen var uvanlig frisk innledningsvis i onsdagens duell.

Selv om Ruud vant det første servesettet sitt blankt, fikk serberen sjansen til å bryte tre ganger i det neste. Han klarte det på det tredje forsøket og tok ledelsen 2-1 i det første settet. Lajovic servet godt og gikk opp til 3-1, men nordmannen slo kraftig tilbake brøt tilbake til 3-3. Det ble ikke flere brudd, og settet ble avgjort i tiebreak.

Ruud avverget et par settballer før han selv fikk muligheten til å ta settet. Et par dårlige baller gjorde at serberen kunne ta hjem settet med 9-7.

– Det kunne vippet begge veier, men dette er en bra kamp av Lajovic. Han server bra, og Casper har litt problemer med å lese den, slo Discoverys Øivind Sørvald fast etter det første settet.

Den 23 år gamle nordmannen fikk en bedre start på annetsettet og brøt til 2-1 og 4-1. Han kunne relativt enkelt serve hjem settet til 6-2.

I det tredje settet fulgte spillerne hverandre fram til 4-4. Ruud hadde ingen problemer med å holde sine server. Men på stillingen 5-4 til Lajovic fikk plutselig nordmannen problemer og gjorde enkle feil som motstanderen utnyttet. Dermed vant serberen 6-4 i det avgjørende settet.