Motstander er Dusan Lajovic (nummer 77 på verdensrankingen) med start 12.00.

Den spanske hovedstaden ligger vel 650 meter over havet, og det gjør at spillerne står overfor utfordringer på grusen. Ruud ser på det som gunstig for ham.

– Jeg vant i høyden både i Gstaad (1050 moh.) og Kitzbühel (762 moh.) i fjor, og jeg kom til semifinalen i Madrid. Jeg føler at jeg behersker spill i tynn luft bra. Jeg pleier å få lagt på en del spinn på mine slag, og det gjør at ballen ofte havner innenfor streken, sier Ruud i et intervju på ATPs hjemmeside.

Nordmannen ligger på sjuendeplass på ATPs verdensranking.

– Ballen flyr lenger i tynn luft enn i lavlandet. Det gjør også at det ikke så ofte blir de lange ballvekslingene man er vant til på grus.

Han sier at grusstarten i Europa ikke helt har svart til forventningene, men at spillet ikke har «vært elendig» heller.

Det ligger cirka 60 millioner kroner totalt i premiepotten i Madrid.