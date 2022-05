Villarreal ledet 2-0 ved pause og hadde 2-2 sammenlagt før andreomgangen i mesterligaens semifinale.

Liverpool ble vekket av Klopps anvisninger i pausen og snudde til 3-2-seier og 5-2 totalt.

En viktig faktor var at Diaz ble sendt inn på den sleipe gressmatta fra start av andre omgang. Han scoret og skapte mye trøbbel for Villarreal.

– Han er én av – hvis ikke den beste – sesongens signeringer, sa tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand under BT Sports sending.

Diaz ble hentet fra Porto for «bare» 420 millioner kroner.

Liverpool er klar for CL-finalen 28. mai. Og klubben kan fortsatt vinne fire titler denne sesongen.

– Starten var motsatt av det vi ønsket, men vi vet at slikt kan skje, og det handler om hvordan man reagerer på det. Respekt til Villarreal, som satte oss under press og ga oss en utfordring ved å mannsmarkere over hele banen, sa Jürgen Klopp i et intervju vist på TV 2.

– Vi måtte endre presset, men det var vanskelig i pausen å vise hva jeg ønsket. Jeg visste hva som var galt, men vi fant ikke en situasjon å vise dem der vi gjorde det riktig. Heldigvis begynte det å fungere, og plutselig var vi i kampen igjen.

Innbytter Diaz ble av Uefa kåret til kampens spiller.

– Første omgang må vi glemme fortest mulig, men etter pause var vi fremragende. Vi gjenvant ballen raskt og gjorde det vanskelig for dem med tempo og mange løp. Det var en fortjent seier basert på den omgangen, sa Virgil van Dijk til BT Sport.