Haaland omsider beste nordmann på Gullstøvel-lista

Germany Soccer Bundesliga Med tre mål for Borussia Dortmund sist helg klatret Erling Braut Haaland forbi Thomas Lehne Olsen og Ohi Omoijuanfo og ble best plasserte nordmann på lista over kandidatene til Gullstøvelen i europeisk fotball. Han er nå på delt 8.-plass. Foto: Martin Maissner, AP / NTB (Martin Meissner/AP)