Alexander Bonsaksen vraker Vålerenga – klar for Frisk Asker

Frisk presenterte sin nye spiller på en pressekonferanse onsdag ettermiddag. Bonsaksen vraket gamleklubben Vålerenga og valgte Asker-klubben som arbeidsgiver nå som han har flyttet hjem til Norge.

– Det er ikke noen tvil om at Asker er seriøse. Samtalene jeg har hatt, strategien for klubben og organisasjonen, målsettingene og at det vil bli et topplag og vinne – det trigger meg veldig, sier Bonsaksen ifølge VG.

– Med de forutsetningene som er her, med fantastisk ny hall, en organisasjon som blomstrer og drives profesjonelt fra topp til tå, skal dette bli veldig gøy.

Takket nei til VIF

Den rutinerte backen har spilt i Finland i seks av de sju siste sesongene. Han ble sluttspillmester med Tappara i 2016 og 2017, og de siste tre årene har han vært kaptein for KooKoo.

Det har vært kjent at Bonsaksen og familien skulle flytte hjem etter sesongen som nylig ble avsluttet. 35-åringen har en datter sammen med forloveden, den tidligere snowboardstjernen Silje Norendal.

Han slo gjennom i Vålerenga og har spilt for klubben i to perioder. Denne gangen falt valget på Frisk, men det har vært samtaler mellom Bonsaksen og VIF. Ifølge nettstedet nitten.no fikk Vålerenga beskjed om Bonsaksen klubbvalg tirsdag kveld.

Dropper VM

Selv om han er ferdigspilt i Finland, blir det ikke VM-spill på Bonsaksen for Norge i år. Småskader gjør at han i stedet skal være ekspert for Viaplay under VM-sendingene.

Bonsaksen har spilt 85 offisielle VM- og OL-kamper for Norge.