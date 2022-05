39-åring årets spiller i Skottland

Det er skotske sportsjournalister som har kåret Hearts-keeperen til den beste spilleren i 2021/22-sesongen. Gordon har voktet buret for barndomsklubben de to siste sesongene etter mange år i Sunderland og Celtic.

Gordon ble også kåret til årets spiller av fotballskribentene i 2005/06 og 2014/15.

– Jeg er vanvittig stolt og glad for å vinne denne igjen. Jeg har vunnet den hvert åttende år eller noe sånt. Så kanskje jeg vinner den igjen i 2030, sier Gordon.

– Det var trolig noen fans som trodde at jeg var for gammel til å komme tilbake og ha like store påvirkning som første gang (i Hearts). Men det er det som driver meg til å bevise at jeg fortsatt kan spille, legger veteranen til.

Han vant årets kåring foran Rangeers-kaptein James Tavernier og Celtic-duoen Callum McGregor og Cameron Carter-Vickers.