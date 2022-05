Zuccarello og Wild tapte stort i sluttspillåpningen

Det ble en frustrerende retur til isen for Zuccarello, som gikk glipp av de fire siste grunnseriekampene med en skade.

Wild kjempet på for scoringer, men Blues-målvakt Ville Husso stengte buret fullstendig. I sin første kamp fra start i NHL-sluttspillet stoppet han samtlige 37 skudd fra Zuccarello og lagkameratene hans.

Wild slapp inn to mål i undertall og slet selv med å utnytte sine sjanser i overtall.

– Det er bare sånn sesongen vår er. Vi har ikke vært gode i «special teams», kommenterte trener Dean Evason, ifølge The Athletic.

Han la til at han vil se på lagoppstillingen foran neste kamp, og at han har «muligheter» til å endre i alle lagdeler.

Hattrickhelt

Mens Husso sto en kjempekamp i målet, var David Perron brennhet framme i banen for gjestene fra St. Louis. Den canadiske veteranen scoret tre ganger og hadde i tillegg assist på Ryan O'Reillys 2-0-scoring.

Wild ble nummer to i sin divisjon i NHLs vestre avdeling og sikret hjemmebanefordel i sluttspillserien som spilles i best av 7-formatet. Også neste kamp (onsdag) spilles på hjemmeis, og der bør Zuccarellos lag vinne for å holde liv i drømmen om å løfte Stanley Cup-trofeet.

Nordmannen fikk snaut 20 minutter på isen i comebacket etter skade og var Wilds mest brukte spiller i overtall. Han noterte seg for to skudd på mål og var på isen ved ett av vertenes baklengsmål.

Flere med pangstart

Det ble storseirer også for flere av lagene som innledet NHL-sluttspillet mandag. Regjerende mester Tampa Bay Lightning ble utklasset 0-5 borte mot Toronto Maple Leafs i en kamp der Auston Matthews scoret to ganger.

Carolina Hurricanes fikk også en solid start med 5-1-seier over Boston Bruins foran et entusiastisk hjemmepublikum.

I den siste kampen vant Los Angeles Kings 4-3 borte over Edmonton Oilers.

Resultater

Sluttspill National Hockey League (NHL) mandag, 1. runde 1. kamp (best av 7):

Eastern Conference:

Carolina Hurricanes – Boston Bruins 5-1, Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 5-0.

Western Conference:

Minnesota Wild – St. Louis Blues 0-4, Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 3-4.