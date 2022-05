Marte Olsbu Røiseland fortsetter skiskytterkarrieren

Det bekrefter hun på Instagram. Dermed starter Olsbu Røiseland i disse dager sesongoppkjøringen i likhet med lagkameratene i landslaget.

Hun var med da laguttaket til 2022/23-sesongen ble gjort i mars, men da var det ikke avklart om hun kom til å fortsette.

Froland-løperen gjorde kjempesuksess i OL i Kina og vant verdenscupen sammenlagt i vinter. De sportslige resultatene har det ikke vært noe å utsette på, men skadeproblematikk har sannsynligvis vært blant tingene Olsbu Røisland har overveid før hun tok valget om å fortsette. Hun har slitt med en hofteskade de siste årene som har gjort at hun har måttet tilpasse treningen.

I forrige uke ble det for øvrig klart at hennes ektemann Sverre Olsbu Røiseland blir assistenttrener for de tyske skiskytterkvinnene kommende sesong.

Til vinteren starter i finske Kontiolahti 29. november med Olsbu Røiseland som tittelforsvarer. VM i Oberhof i februar blir sesongens store mål.