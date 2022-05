Infantino: – VM-byggingen gir arbeiderne stolthet og verdighet

Mandag kveld ble Infantino intervjuet på scenen under en konferanse i regi av tankesmien Milken Institute i California, og der forsøkte han å overbevise tilhørerne om at forholdene for de mange migrantarbeiderne som jobber med VM-anleggene i Qatar, er blitt mye bedre.

Den mektige sjefen i Det internasjonale fotballforbundet sa at arbeiderne føler stolthet og verdighet over å få jobbe framfor å «motta veldedighet»:

– Det er en ting vi ikke må glemme. Når du gir noen arbeid, selv under tøffe forhold, gir du vedkommende verdighet og stolthet. Det er ikke veldedighet. Vi driver ikke veldedighet. Du gir ikke noen noe og sier «bare bli der du er, du får dette, og jeg føler meg bra».

– Men å bygge arenaen der VM skal spilles? skjøt intervjuer Stephanie Ruhle inn.

– Nettopp. Det handler også om stolthet og muligheten til å endre forholdene for disse 1,5 millioner menneskene. Det gjør oss stolte, svarte Infantino.

I februar i fjor la avisen The Guardian fram undersøkelser som avdekket at 6500 fremmedarbeidere i Qatar hadde mistet livet siden landet ble tildelt fotball-VM i 2010. Infantino avviser ikke tallene direkte, men hevder at bare tre mennesker har mistet livet på byggeplassene til VM-arenaene.

– Nå kan 6000 ha dødd under annet arbeid og så videre. Og Fifa er selvfølgelig ikke verdenspoliti eller ansvarlig for alt som skjer rundt om i verden. Men takket være Fifa og fotballen har vi vært i stand til å ta tak i situasjonen for de 1,5 millioner gjestearbeiderne i Qatar, sier sveitseren.

De som jobber med bygging av VM-anleggene i Qatar, er for det meste menn fra Sørvest-Asia. Både Infantino og VM-toppene i Qatar har gjentatte ganger poengtert at de jobber hardt med å bedre forholdene for gjestearbeiderne.