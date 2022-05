Golberg tvunget til pause – sliter med ettervirkninger etter covid-19

I likhet med resten av løperne på sprintlandslaget ble han smittet under verdenscuphelgen i Lahti i den siste helgen i februar.

Etterpå har han ikke gått skirenn og knapt nok trent. Mandag ble han presentert som en av løperne også på kommende sesongs landslag.

– Jeg er litt spent på situasjonen, og da tenker jeg på covid. Det har vært veldig seigt etterpå. I første omgang er målet å fungere normalt igjen. Det jeg har hatt sitter i, og jeg har ingen annen forklaring enn at det skyldes covid. Det går på ting som hodepine og konsentrasjonsvansker. Det er som bomull i hodet. Jeg har vært ekstra forsiktig slik at jeg ikke drar med meg noen greier videre, sier Golberg til NTB.

Han forteller at han er kommet i gang igjen, selv om formen er dårlig og at det føles tungt både med rulleski og joggesko på beina.

– Det er første gang siden våren 2019 at jeg har tatt en sesongpause. Da blir sikkert ting forsterket i ditt eget hode. Det er første gang på tre år at jeg tar en pust i bakken.

– Kanskje det er fortjent?

– Jo, det er nok det.

Tester

Golberg har vært igjennom tester. De har ikke vært bra.

– Det har vært dårlige, men ikke dårligere enn det var sommeren 2019, og det ble en god vinter. Nå handler det om å gjøre dette riktig og i riktig rekkefølge. I de to siste årene har jeg vært i veldig god form gjennom hele året, og det har gitt gode resultater.

Golberg sier at stabiliteten har vært varemerket i de siste sesongene.

– Men hvis jeg skal være streng med meg selv, er det toppene jeg mangler.

De kan fortsatt komme. I VM i Planica til vinteren er det mye som passer godt for Golberg.

– Det er naturlig å se på VM-programmet, og det er både klassisk sprint, duathlon og klassisk femmil. Det er tre gode distanser for meg.

Ros

Golberg sier at det kanskje er spesielt viktig å gi litt ros til seg selv i perioder der ikke alt går på skinner.

– Den dagen jeg følte meg best i hele vinter, var under tremila i OL. Jeg var tre minutter bak og ble nummer fem. De som har fulgt min langrennskarriere hadde nok ikke trodd at jeg skulle bli det i en duathlon i en knalltøff løype under tøffe forhold. Det er stor nivåforskjell på det jeg driver med nå sammenlignet med det jeg drev med fra 2014 til 2018 da jeg kunne ha vært på toppen av min karriere. Det jeg har gjort i de siste tre sesongene, ligger på et veldig høyt snitt. Noen ganger må man ta en fot i bakken og kanskje være fornøyd med det en har gjort.

Nå kjenner Golberg på usikkerhet for første gang på flere år, og kanskje må det være lov også. Når kroppen ikke fungerer som den skal, kommer det tanker som er uvante. Men det er ikke lett for en selvkritisk type som 31-åringen fra Gol.

– Nå er jeg i den situasjonen jeg er, og så får jeg gjøre det beste ut av dagene og ukene som kommer. Jeg er ikke noe bekymret for sesongstarten i november sånn sett. Det er mye trening som skal legges ned, og det er ikke noe stress. Men det er uvant å ikke være i form.