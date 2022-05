Eriksen vurderer framtiden: – En vanskelig avgjørelse

Mandag kveld var dansken med på å tape 0-3 mot Manchester United i Premier League, men det skal nevnes at Brentford har vunnet fem av de sju kampene Eriksen har startet for klubben.

Brentford og lagets danske manager Thomas Frank ønsker å beholde sin nye playmaker, men Eriksen har fortsatt ikke bestemt seg for hvor han skal spille fra sommeren av.

– Det er selvfølgelig en vanskelig beslutning. Det er det alltid. Som jeg også har snakket med Thomas om, er det plusser og minuser, og de skal vektes opp mot hverandre. Det skal også være en felles beslutning med familien om hva som skal skje, både fotball- og familiemessig, sier Eriksen til danske TV3.

– Det har vært fantastisk. Det er en utrolig varm klubb som har tatt meg godt imot fra dag én. Jeg er blitt raskt integrert, og det er akkurat slik jeg kunne drømme om da jeg skrev under, sier han om perioden i Brentford.

På ryktebørsen kobles Eriksen til blant andre nyrike Newcastle og gamleklubben Tottenham. Frank kommer til å gjøre det han kan for ikke å miste 30-åringen.

– Jeg er alltid positiv. Jeg har hele tiden trodd at vi har en god sjanse til å beholde ham. Jeg vet at han trives her og nyter å spille fotball. Beslutningen blir tatt på slutten av sesongen, sier Brentford-sjefen.