Ulike meninger om cupfinale i mai: – Tradisjoner må bevares

I 2020 var det første gang siden krigsårene på 1940-tallet at cupen ikke ble gjennomført siden dens oppstart i 1902. Søndag var det finale i 2021-utgaven. Det er store kontraster til hvordan cupfinalen tradisjonelt har blitt spilt. Søndag bød på 16 varmegrader og sol i motsetning til en gradestokk rundt frysepunktet i oktober, november eller desember.

Nils Fisketjønn i NFFs konkurranseavdeling har opplyst til flere medier at det vurderes en permanent omlegging fra 2024.

– Det vi kan si, er at det er tanker om å revitalisere cupen. Det vurderes en permanent omlegging fra 2024, sa Fisketjønn til TV 2.

Neste års cupfinale blir det samme som søndagens finale med kamp på vårparten. Det er ikke nok kamper i kalenderen til å fullføre cupen denne sesongen med et fotball-VM som starter 21. november.

Positiv

Ullevaal stadion trakk kun 19.657 tilskuere til tross for finværet. Det har sin forklaring, mener Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Hele problemet med den finalen, er at vi spiller semifinalen så sent at det er vanskelig for folk å forberede reisen. Det er dyrt å reise med fly, overnatting og alt som hører med. Det var en flott ramme med de tjue (tusen) som er her, men vi skal fylle Ullevaal, sier han.

Han er likevel positiv til ideen om en omlegging.

– Det er mye jeg liker med den modellen vi har nå. Vi kan få kamper som betyr noe i forsesongen. Å spille i 15 grader pluss istedenfor 15 grader minus – det er noe med det. Jeg er positiv til det, men jeg har ikke tenkt veldig mye på det.

– Jeg er positiv, men det er ikke jeg som skal svare på det, det er hele Glimt og norsk fotball som skal diskutere den beste løsningen, sier han videre.

Vil ha avslutning

NRKs kommentatorlegende Arne Scheie håper norsk fotball går tilbake til den gamle modellen.

– Jeg er som engelskmennene veldig konservativ. De avslutter etter sesongen. Min mening er at det fortsatt skal være avslutningen på den norske fotballsesongen. Selv om baneforholdene er mye dårligere i oktober og november enn i mai, sier han til NTB.

– Jeg har vokst opp med cupfinaler i nesten hundre år, og at det alltid var slutten på en fantastisk sesong, sier Scheie.

Glimts Hugo Vetlesen er enig med ham.

– Jeg synes tradisjoner må bevares. Det er helt supert at vi fikk ordnet en cup i år, men det er noe eget å ha en liten gulrot inn mot høsten. Ser man i Sverige, som har et gruppespill … cupen er for alle. At de litt mindre klubbene får mulighet, er stort for dem. Det er noe viktig over det, forteller 22-åringen.

Den norske elitefotballen fortsetter med femte serierunde til helgen.