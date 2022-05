Nadal ut mot Wimbledon-nekt for russere og hviterussere: – Urettferdig

– Det er ikke deres skyld at det er krig. Jeg er lei meg på deres vegne, det er urettferdig, sier Nadal.

I april ble det klart at russiske og hviterussiske utøvere ikke vil få spille den prestisjetunge Grand Slam-turneringen i London som følge av Russlands krigføring i Ukraina.

Flere spillere har i etterkant vært ute og kritisert beslutningen. Blant dem er verdensener Novak Djokovic. Serberen har omtalt utestengelsen som «galskap».

Blant dem som dermed ikke får spille turneringen, er verdenstoer Daniil Medvedev og 8.-rangerte Andrej Rublev. På kvinnesiden er verdensfirer Arjana Sabalenka (Hviterussland) utestengt.

Rublev var krass i sin omtale av nekten.

– Helt ærlig, det er ingen mening eller logikk i grunnene de oppgir. Det som skjer nå, er helt og holdent diskriminering, sa Rublev ifølge CNN.

Standpunkt

Nadal mener at spillerne selv kanskje må ta et standpunkt.

– La oss se hva som skjer i ukene som kommer. Kanskje må spillerne ta et standpunkt. Dette er feil, sier han.

Også tidligere verdensener Andy Murray er imot utestengelse av spillere.

– Jeg føler med dem som ikke får spille. Jeg kjenner også flere som arbeider med Wimbledon, og jeg vet hvor vanskelig situasjonen er, sier han ifølge BBC.

Flere reaksjoner

Spillerorganisasjonene ATP og WTA har også kritisert avgjørelsen. De har vært klare på at spillerne fortsatt vil få delta i turneringer i deres regi, dog under nøytralt flagg.

I en uttalelse går ATP hardt ut mot startnekten arrangøren All England Club har vedtatt. Der blir den omtalt som «ensidig» og «urettferdig».

«Dette har potensial til å skape en skadelig presedens for tennissporten. Diskriminering basert på nasjonalitet er et brudd på vår avtale med Wimbledon. Den sier at innmelding av spillere kun skal være basert på ATP-rankingen», skriver forbundet for mannlige tennisspillere.

ATP har varslet en gjennomgang av situasjonen. Styret vil sammen med organisasjonens medlemsutvalg vurdere hvordan responsen blir på Wimbledon-arrangørens avgjørelse.

Turneringen starter 27. juni.

