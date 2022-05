Klæbo forhandlet natten før lagpresentasjonen

For en uke siden var ikke utøveravtalen i langrenn mellom Klæbo og Norges Skiforbund underskrevet. Det er den heller ikke denne uka, men partene er enige muntlig.

– Vi er kommet dit at vi er enige nok til at jeg er her og at det er små detaljer som gjenstår. Jeg er veldig glad for at vi har fått den avtalen på plass, sa Klæbo til NTB etter presentasjonen av landslagene mandag.

– Forhandlinger kan være tøffe de, men jeg er veldig glad vi er der vi er. Vi brukte både kvelden i går, natta og morgentimene. Men vi er kommet i mål.

– Det har vært noen punkter vi har diskutert. Det har vært konstruktive møter, men ting tar ofte litt tid. Og så har Johannes også reist litt. Vi landet det i går (søndag) kveld. Jeg er veldig glad for å ha Johannes her når vi presenterer laget, sa langrennssjef Espen Bjervig til NTB.

En signatur fra partene er ventet om ikke så lenge.

Suksessduo

Klæbo er med på sprintlandslaget minst én sesong til under Arild Monsens ledelse. De to går godt sammen og har levert gull på gull i mesterskap. Klæbo er oppe i elleve titler i OL og VM hittil i karrieren.

– Jeg jobber for OL om fire år. Med én gang etter OL (i vinter), da jeg fikk covid, så brukte jeg den perioden til å legge en plan for det som skal skje framover. Da hadde jeg også OL friskt i minnet, sa Klæbo til NTB.

Til USA

Han har ikke hatt tid til så mye fri etter sesongslutt.

– Men onsdag sitter jeg på et fly til Miami for å ta noen dager der.

Klæbo ble vinterens store norske herreløper med to gull, en sølv og en bronse i OL. Etter at Therese Johaug nylig la opp, vil han være det virkelig store navnet i norsk langrenn inn mot verdensmesterskapet.

Sesongens største mål for ham vil være Tour de Ski (31. desember til 8. januar) og VM i Slovenia (21. februar til 5. mars). Den første testen kommer i vinterens nasjonale konkurranseåpning på Beito 18., 19. og 20. november.

LANDSLAGSUTTAK

Landslagslagene for langrenn ble presentert i Oslo mandag:

Menn:

Elite allround: Harald Østberg Amundsen (Asker), Emil Iversen (Varden Meråker), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Hans Christer Holund (Lyn), Simen Hegstad Krüger (Lyn), (Sjur Røthe (Voss), Didrik Tønseth (Byåsen). Trener: Eirik Myhr Nossum.

Sprint: Pål Golberg (Gol), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Even Northug (Strindheim), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn). Trener: Arild Monsen.

Rekrutt: Håvard Moseby (Kjelsås), Jon Rolf Skamo Hope (Hyen), Iver Tildheim Andersen (Rustad), Martin Kirkeberg Mørk (Drammen Ballklubb), Andreas Fjorden Ree (Støren), Lars Agnar Hjelmset (Gjelleråsen).

Kvinner:

Elite: Helene Marie Fossesholm (Eiker), Ragnhild Haga (Åsen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Julie Myhre (Byåsen), Mathilde Skjærdalen Myhrvold (Vind), Marte Skaanes (Strindheim), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes). Trener: Ikke klart ennå.

Rekrutt: Hedda Østberg Amundsen (Asker), Kristin Austgulen Fosnes (Fossum), Magrethe Bergane (Konnerud), Karoline Simpson Larsen (Vargar), Marita Hartz Melling (Konnerud), Synne Arnesen (Tromsø).

Para:

Menn: Trygve Toskedal Larsen (Elverum), Thomas Karbøl Oxaal (Sauda). Kvinner: Indira Milena Hopsdal Liseth (Viking), Vilde Nilsen (Kvaløysletta). Trener: Magnus Evenby.

