Finske spillere i KHL nektes landslagsspill

Det opplyser det finske ishockeyforbundet på sitt nettsted. Beslutningen er tatt som følge av Russlands krigføring i Ukraina.

– Vårt standpunkt er at spillere som spiller i Russland neste sesong, ikke får spille for landslaget, uttaler forbundet i forbindelse med uttaket til en VM-oppkjøringsturnering i Stockholm og Tammerfors.

Likevel er Miro Aaltonen, som i helgen ble presentert som ny spiller i KHL-klubben Avtomobilist Jekaterinburg, tatt ut i troppen. Det forklares med at Aaltonen er i ferd med å annullere kontrakten.

– Han skrev under for 2022/23-sesongen før OL, men annulleringsarbeidet startet rett etter at krigen i Ukraina startet. Det er snakk om noen dager, eller kanskje til og med timer, før kontrakten er avbrutt, sier sportssjef Jere Lehtinen.

Finland innleder VM på hjemmebane mot Norge i Tammerfors 13. mai.