Mannsverk senket Glimt og ble Moldes cuphelt: – Helt ufattelig

– Se på dette. 19 år og få oppleve dette … Det er helt ufattelig, sa Mannsverk til NRK mens han så mot det blå folkehavet på Ullevaal.

Målet var passende nok Mannsverks første denne sesongen.

– Jeg fikk beskjed om at jeg skulle ta straffe i forkant. Når jeg tar straffe, kobler jeg ut alt annet rundt meg. Straffe skal være mål ti av ti ganger. Det presset la jeg på meg selv, sa 19-åringen fra Årdal.

13 minutter før slutt fikk Molde sjansen da Brede Moe på noe klønete vis taklet Magnus Wolff Eikrem. MFK-kapteinen tok en skuddfinte og så Moe komme skliende inn i situasjonen. Det var nok til at dommeren pekte på straffemerket.

– Det er kanskje tvil, men jeg synes jeg blir tatt. Han er kanskje litt på ball, men akkurat nå betyr det ingenting. Jeg synes vi fortjente det, sa Eikrem til NRK.

Moe fortalte at han snakket med Eikrem om situasjonen.

– Jeg er borti, men den er jævla «soft». Jeg kaster meg for å prøve å blokkere. Jeg føler at han ser at jeg kommer, venter den ut og setter ut en fot, så når jeg er borti ham, knekker han sammen. Men når jeg kaster meg, gir jeg kanskje dommeren en sjanse til å blåse, sa Moe

Molde giftigst

Bodø/Glimt styrte mye av oppgjøret, men var tamme foran mål. Det tok 53 minutter før de gulkledde fikk sin første avslutning på mål.

Luer og boblejakker var byttet ut med kortermede drakter for supporterne som møtte opp tidlig utenfor Ullevaal stadion søndag. Vanligvis markerer cupfinalen sesongslutt og spilles på tampen av året hvor forholdene er ganske annerledes. Søndagens NM-finale hadde god stemning gjennom hele oppgjøret med entusiastiske blå og gule deler av tribunen.

Det var 19.657 tilskuere i ettermiddagssola på Ullevaal.

Selv om Glimt hadde mye av banespillet, var Molde giftigst foran mål. Ola Brynhildsen kom seg til flere gode muligheter, men maktet aldri å score. 23-åringen ble kåret til finalens beste spiller.

– Fortjener ikke å vinne

Det var Molde som åpnet kampen best, men det tok ikke lang tid før Glimt styrte oppgjøret. Likevel var det de blåkledde som ofte var farligst foran mål.

Runar Espejords heading en meter utenfor på en corner var det nærmeste Glimt kom de første 45 minuttene.

Molde hadde flere gode sjanser, ofte representert ved Brynhildsen. 23-åringen var nær med et spektakulært forsøk. Hans brassespark gikk via en Glimt-spiller og til corner. Det var ikke langt unna at 23-åringen kopierte målet han scoret mot Rosenborg som Stabæk-spiller for tre år siden. Like etter avsluttet han like utenfor etter en corner.

Glimts stopper Moe var misfornøyd med lagets prestasjon.

– Vi fortjener ikke å vinne sånn som vi ser ut i dag. Jeg skulle ønske vi klarte å framstå bedre enn vi gjør i løpet av 90 minutter. Vi halter skikkelig, synes jeg, var hans dom.

Iskald Mannsverk

Glimt-sjef Kjetil Knutsen foretok seg flere grep i pausen. Gaute Vetti og Victor Boniface kom inn for henholdsvis Elias Hagen og Runar Espejord. Det tok ni minutter før Molde kom seg ordentlig inn på Glimts banehalvdel.

Molde skulle likevel få den soleklart største sjansen. Eikrem løp over halve banen og serverte Brynhildsen foran mål. Han avslutning ble reddet godt av Haikin.

Straffesparket Eikrem skaffet i det siste kvarteret, ble iskaldt tatt vare på av Mannsverk.

– Når de får det målet, må vi innse at de var litt bedre enn oss, sa Glimt-trener Knutsen til NRK.

Glimt gjorde tre bytter sju minutter før slutt i håp om å sikre ekstraomganger. Likevel var Molde nærmest også på tampen. Markus André Kaasa kunne lagt på til 2-0, men bommet på ballen fra fem meter. Det betød lite på en dag som dette for de blå, og Molde kunne slippe jubelen løs for cupseier.

---

Kampfakta:

NM menn søndag, finale:

Bodø/Glimt – Molde 0-1 (0-0)

Ullevaal stadion, 19.657 tilskuere.

Mål: 0-1 Sivert Mannsverk (str. 76).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Emil Breivik, Benjamin Tiedemann Hansen, Molde.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Høibråten, Brice Wembangomo (Sondre Sørli fra 83.) – Hugo Vetlesen (Gilbert Koomson fra 83.), Elias Kristoffersen Hagen (Gaute Vetti fra 46.), Ulrik Saltnes – Ola Solbakken, Runar Espejord (Victor Boniface fra 46.), Amahl Pellegrino (Sondre Brunstad Fet fra 83.).

Molde (3-4-1-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann Hansen, Martin Bjørnbak, Birk Risa – Martin Linnes, Sivert Mannsverk, Emil Breivik, Kristoffer Haugen (Erling Knudtzon fra 80.) – Eirik Ulland Andersen (Markus André Kaasa fra 34.) – Magnus Wolff Eikrem (Magnus Grødem fra 80.), Ola Brynhildsen (Rafik Zekhnini fra 85.).

---