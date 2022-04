Sliter med å selge ut Ullevaal til cupfinalen

Torsdag meldte NFF at det var solgt 18.500 billetter til mennenes cupfinale. Det er plass til rundt 27.000 på nasjonalarenaen i Oslo, og cupfinalen er tradisjonelt utsolgt.

– Mange har nok sett på det som en umulighet å få tak i billetter, ettersom cupfinalen tradisjonelt blir utsolgt i løpet av kort tid. Siste finalelag ble klart kun for en uke side og cupfinalen spilles allerede på søndag. Det gir seg selv at det byr på logistikkutfordringer for en del supportere, sier konstituert generalsekretær Kai-Erik Arstad til NFFs nettsted.

Cupfinalen avslutter tradisjonelt fotballsesongen, men ble i 2021 flyttet til 1. mai i år på grunn av koronapandemien.

I 2020 ble finalen avlyst, dermed er det Vikings seier over Haugesund i 2019 som er den siste cupfinalen som er spilt der.

I år blir også cupen fordelt over to år, det vil si at finalen for cupen i 2022 skal spilles i 2023.

Søndagens cupfinale har kampstart klokka 16.00 og sendes på NRK1.