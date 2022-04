Rangnick blir østerriksk landslagssjef

63-åringen tiltrer den nye trenerstillingen i slutten av mai, opplyser United på sin hjemmeside.

For Østerrike venter det kamper i nasjonsligaen mot Kroatia, Danmark og Frankrike etter at Premier League-sesongen er over.

Rangnick har skrevet under for to år med Østerrike. Avtalen kan bli forlenget i ytterligere to år om laget kvalifiserer seg til EM-sluttspillet i 2024.

Rangnick skal kombinere jobben som landslagstrener med å inneha en konsulentrolle i Manchester United.

– Det er en ære å bli trener for Østerrike, og jeg ser fram til å spille en rolle i jobben med å skape et nytt og slagkraftig Manchester United, sier Rangnick.