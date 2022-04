Norge møter Danmark i EM-generalprøven

Det melder Norges Fotballforbund fredag.

– Det er godt å ha landet begge våre oppkjøringskamper til EM. Nå gleder vi oss enormt til å ta fatt på både precamp og mesterskapet. Vi er godt fornøyd med at vi skal møte New Zealand og Danmark, det er to gode motstandere som begge har lignende egenskaper til de lagene vi skal møte i EM, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Norge tar imot New Zealand på Ullevaal 25. juni.

– Møtet med New Zealand blir vår siste kamp på norsk jord og vi håper på en skikkelig folkefest på Ullevaal Stadion. Danmark kunne vi møtt på Algarve, men siden det ikke ble noe av passer det fint for oss begge å møtes i juni. Danmark er et ballskikkelig lag og meget gode i sitt pasningsspill, det blir en god siste test for oss før vi reiser til England, sier landslagssjefen.

Det norske laget er nummer 11 på verdensrankingen, og er i likhet med Danmark klare for EM som går fra 6. til 31. juli.

Norge spiller i gruppe A med Nord-Irland, England og Østerrike, mens Danmark er i gruppe B med Tyskland, Spania og Finland.