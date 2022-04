Fredagens direkte TV-sport

09.45: Motorsport, MotoGP. Andre treningsrunde foran Spania Grand Prix. (Vsport3)

13.40: Sykling, Tour de Romandie i Sveits, verdenstouren (18 av 33): 3. etappe, 165,1 km Valbroye – Valbroye. (Eurosport N)

14.00: Golf, Catalunya Championship (2 mill. dollar), europatour menn i Girona, Spania. (Vsport Golf)

14.00: Snooker, VM fra Sheffield England. Semifinaler. (Eurosport 1)

17.00: Fotball, 1. divisjon menn: Mjøndalen - Bryne fra Consto Arena. (Eurosport Pluss1)

17.00: Futsal, UFCL, førsrte semifinale: Asnieres Villeneuve - Sporting Lisboa. (Vsport+)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (32. runde): St. Pauli – Nürnberg fra Millerntor-Stadion i Hamburg. (Vsport1)

18.30: Basketball, SM-finale damer, femte kamp: Luleå–Norrköping. (SVT2)

19.00: Ishockey, A-landslaget i VM-oppkjøring: Norge – Danmark fra Varner arena i Asker. (TV2 Sport2)

19.00: Fotball, dansk superliga menn, sluttspillet (6. runde): Nedrykksgruppen: Viborg – Nordsjælland fra (Vsport2)

19.00: Basketball, NM-sluttspillet menn, finale 3. kamp (best av 5): Gimle – Bærum fra Gimlehallen. (TV2 Sport1)

20.00: Futsal, UFCL, andre semifinale: Benfica - Barca fra Arena Riga i Latvia. (Vsport+)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (32. runde): Union Berlin – Greuther Fürth fra Stadion An der Alten Försterei. (Vsport2)

20.45: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (45. runde): Queens Park Rangers – Sheffield United fra Lofthus Road. Sander Berge (bildet) og hans Sheffield United kjemper for plass i playoff. QPR er seks poeng bak og må vinne her for å henge med i det racet. (Vsport1)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (34. runde): Sevilla – Cádiz fra Estadio Ramon Sanchez. (TV2 Sport Premium)

00.30: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,5 mill. dollar) i Palos Verdes, California. (Vsport Golf)

01.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs - Boston Bruins fra Scotiabank Arena i Ontario. (Vsport2)

01.00: Baseball, Major League Baseball: Tampa Bay Rays - Minnesota Twins fra Tropicana Field. (Vsport+)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild - Colorado Avalanche fra Xcel Energy Center i Saint Paul. (Vsport1)

04.30: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes - Nashville Predators fra Gila River Arena i Glendale. (Vsport2)





