Curling: Søsknene Ramsfjell til semifinale i VM for blandet lag

Maia Ramsfjells siste stein i åttende omgang ga Norge to poeng og seieren.

– Isen var litt annerledes. Vi trengte noen omganger på å finne ut av den. Da vi klarte det, spilte vi mye bedre. Det lønte seg, sa Magnus Ramsfjell til arrangøren etter seieren.

Maia pekte på at kampen snudde da det norske laget tok to poeng i sjette omgang.

– Ja, det synes jeg, sa 22-åringen, som også var fornøyd med steinen som avgjorde kampen.

– Jeg sa til Magnus at vi kom til å ha en sjanse på to poeng uansett hvor hun plasserte Canadas siste stein. Han svarte «sannsynligvis». Jeg sa vi skulle vi gå for to poeng uansett, og det var vi bestemte på, sa hun.

God canadisk start

Canada, med Jocelyn Peterman og Brett Gallant, tok ledelsen 1-0 med siste stein i første omgang. Deretter økte de til 2-0 ved å «stjele» ett poeng da det norske laget hadde sistestein i den neste.

Det norske søskenparet klarte bare å ta ett poeng og redusere til 1-2 i den tredje omgangen, og et nytt canadisk poeng i den fjerde omgang sørget for at det sto 1-3 sett med norske øyne.

Ramsfjell-søsknene reduserte så til 2-3 i den femte omgangen og tok deretter to nye poeng etter at Jocelyn Peterman satte en unøyaktig og hard stein mot slutten av den sjette.

En litt unøyaktig norsk siste stein i den sjuende omgangen la grunnen åpen for at Canada kunne tatt fire poeng. De klarte imidlertid bare to poeng, og dermed ledet canadierne 5-4 foran den siste omgangen. Der hadde Norge siste stein.

Slo Sveits sist

Da det gjaldt som mest, leverte Maia Ramsfjell en solid siste stein som sørget for at to norske steiner endte bedre enn de canadiske. Det ga seieren med svært liten margin.

Norge møter Sveits i semifinalen senere fredag. Den andre semifinalen går mellom Skottland og Tyskland.

Da Norge og Sveits møttes i det innledende spillet tok Ramsfjell-søsknene seieren med 9-3. Da ga sveitserne opp med to omganger igjen å spille.

Da Maia og Magnus Ramsfjell representerte Norge i VM for blandet lag i 2018, endte de på 9.-plass.

(©NTB)