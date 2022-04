Storsatsing på breddefotball – skal vise 50.000 kamper

Det er selskapet MyGame som står for satsingen. Med seg på laget har de fått blant annet TV 2 og Amedia som investorer. Til sammen vil det være snakk om 150.000 kamper årlig om man tar med håndball, ishockey, volleyball, basketball og innebandy.

Nå er det fotballen det satses på, med omkring 2000 kameraer som skal settes opp på baner i hele landet. Det gjør at fotballhjertet til Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund (NFF), banker ekstra hardt.

– At man prøver å etablere og binde sammen norsk fotball tettere mellom bredde og topp er rent fotballfaglig spennende i seg selv. En del av vår grunnleggende arbeidsfilosofi er at vi skal holde norsk fotball samlet. På den måten kan vi konkurrere ute i Europa, sier Klaveness til NTB.

Harald Strømme og Edvard Tveten startet MyGame i 2019. Produktet vil være tilgjengelig for folk for fullt til høsten, men det vil ta flere år å få alle kameraene på plass. Mange av kampene vil være tilgjengelig hos Amedia (Direktesport) og TV 2 (Play), men MyGame vil også ha en egen app.

Utfordringer med personvern

Flere spillere i aldersbestemte serier og breddefotballen er fjernet fra lagoppstillinger. Noen bor på hemmelig adresse av forskjellige grunner. Dette tar aktørene på største alvor.

– Dette skjer helt ukontrollert i dag. Det filmes masse fra norske idrettsarenaer som legges ut i sosiale medier og overalt. Vi setter det inn i et kontrollert system med Norges idrettsforbund og særforbundene, sier Strømme og forklarer:

– Hvis du har en spiller som bor på hemmelig adresse, vil det automatisk skje at kampen ikke sendes uten at vi trenger å gjøre noe. I tillegg vil det være lett for klubber om mulighetene de har til å reservere enten et lag eller en enkelt spiller, sier han.

– Dette er en framtid som ligger der uansett. Det at vi går proaktivt inn med rettighetshavere, er en veldig stor fordel, sier fotballpresident Klaveness.

– Historisk mulighet

Strømme i MyGame anslår det vil ta omkring tre år å få alt på plass. Målet er at hver krok i landet er dekket.

– I hver eneste krets og kommune skal dette være installert, sier Strømme.

TV 2 og Amedia ser fram til å gå enda bredere i sin dekning.

– Dette en historisk mulighet til å utnytte teknologiutviklingen. Vi ser at idrett som vi tidligere ikke har kunnet formidle, fordi det har vært så dyrt for å lage en TV-produksjon, nå er mulig, sier TV 2s sjefredaktør Olav Sandnes.

– Når vi viser rundens mål, er det ofte elitefotballen vi får fram. her kan det like gjerne være lokalfotball hvor som helst i Norge som vi løfter fram. Det er gøy å vise hele idrettsbevegelsen, sier han.