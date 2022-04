Raiola avviser eget dødsfall på Twitter: – Jeg er forbannet

«Nåværende helsestatus for dem som lurer: Forbannet etter at de tar livet av meg for andre gang på fire måneder», heter det på Raiolas Twitter-konto.

Avisen La Repubblica skriver at Raiolas lege også avviser Raiolas dødsfall.

Alberto Zangrillo, leder for anestesi- og intensivavdelingen ved San Raffaele sykehus i Milano, sier han er opprørt over dem som spekulerer i Raiolas død.

Torsdag ettermiddag ble det meldt i italienske medier, blant dem TV-kanalen TgLa7 at Raiola var død. Storaviser som Gazzetta dello Sport og Il Messaggero gjorde det samme før flere internasjonale medier meldte seg på. Det ble likevel aldri bekreftet fra pårørende eller kretsen rundt agenten.

Raiolas agentbyrå sa til VG at det var diktet opp. José Fortes Rodriguez, av mange omtalt av agentens nærmeste, meldte til nederlandske NOS at Raiola er i dårlig form, men at han ikke er død.

Raiola representerte i tillegg spillere som Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba. Han har også Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma og Matthijs de Ligt på sin liste.

