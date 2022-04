Chelsea dominerte mot tafatte United – Ronaldo berget poeng

Straks før kvarteret var spilt av 2. omgang i torsdagens Premier League-oppgjør satt den for Chelsea. Reece James fikk stå helt upresset da han slo innlegget fra høyrekanten, og ingen var i nærheten da Marcos Alonso sto alene i feltet da han banket ballen i mål på bortimot hel volley fra kloss hold.

Knappe to minutter senere utlignet Cristiano Ronaldo. Han dempet ballen på en elegant førstetouch etter Nemanja Matics' gjennomspill, og skuddet satt rett i nota bak en sjanseløs Edouard Mendy i Chelsea-buret. Praktfullt gjort av portugiseren som har scoret åtte av Manchester Uniteds ni siste mål.

Ronaldo hadde scoret hattrick i begge sine to siste hjemmekamper og er oppe i 17 scoringer i Premier League denne sesongen. Kun Liverpools Mohamed Salah har flere med sine 22 mål.

Variable Chelsea var klart best før de fikk sin scoringen sin. Det skjedde i en kamp der Manchester United tidvis slet med å forsvare seg og var slappe i ballpresset. Chelsea spilte og dominerte. United var tamme og tafatte, spesielt i 1. omgang.

Men poengene delte de altså uansett hvordan man snur og vender på det. Det jevnet seg dessuten mer ut etter pause.

God keeper

Kai Havertz sto fram med en stor sjanse i det 28. minutt, men skuddet gikk rett i magen på David de Gea. Spanjolen var god i buret for Manchester United og avverget den ene muligheten etter den andre. Nevnte Havertz hadde også en god heading rett på de Gea ti minutter senere.

Manchester United sto med 1-7 og to tap for Liverpool og Arsenal før torsdagens oppgjør. De må håpe på kollaps av både Arsenal og Tottenham for å kunne blande seg inn i topp-fire-racet igjen.

Manchester United har fem poeng opp til Arsenal og tre til Tottenham med to kamper mer spilt.

Treer

Alt tyder på at Chelsea kontrollerer inn til 3.-plass. De har seks poeng ned til byrival Arsenal med fem kamper igjen å spille

Manchester United-manager Ralf Rangnick trente Chelsea-manager Thomas Tuchel tilbake i 1997. Dette var deres første møte på 11 år. Rangnick er koblet til jobben som trener for Østerrikes landslag.

Det endte også 1-1 mellom disse lagene da de møttes på Stamford Bridge tidligere i sesongen.

KAMPFAKTA

Premier League menn torsdag, 37. runde:

Manchester United – Chelsea 1-1 (0-0)

Old Trafford: 73.564 tilskuere.

Mål: 0-1 Marcos Alonso (59), 1-1 Cristiano Ronaldo (61).

Dommer: Mike Dean.

Gult kort: Antonio Rüdiger, Chelsea.

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Raphaël Varane, Alex Telles – Scott McTominay, Nemanja Matic (Phil Jones fra 78.) – Anthony Elanga (Alejandro Garnacho fra 90.), Bruno Fernandes, Marcus Rashford (Juan Mata fra 78.) – Cristiano Ronaldo.

Chelsea (3-4-1-2): Édouard Mendy – César Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rüdiger – Reece James, N’Golo Kanté (Ruben Loftus-Cheek fra 81.), Jorginho, Marcos Alonso – Mason Mount – Timo Werner (Christian Pulisic fra 69.), Kai Havertz (Romelu Lukaku fra 69.)