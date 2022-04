Casper Ruud vendte til seier i München – slet kraftig mot Alex Molcan

I kvartfinalen venter nederlandske Botic van de Zandschulp. Ruud vant til slutt 3-6, 6-4, 6-4.

Ruud har aldri møtt den 24 år gamle Molcan i kamp tidligere. Molcan er nummer 46 på siste ATP-ranking.

Ruud kom ikke ordentlig i gang mot 24-åringen og lå under 0-4 etter de fire første gamene. Han ble til sammen brutt tre ganger i settet han tapte 6-3.

I andre settet var Ruud og forehanden mer stabil, og nordmannen åpnet med å bryte Molcan. Deretter holdt begge hverandres serve til 6-4-seier for Snarøya-mannen.

Midtveis i det avgjørende slet Ruud på nytt. Molcan lå an til å bryte Ruud til 4-2-ledelse, men nordmannen fikk opp spillet sitt og sikret eget game. Like etterpå fikk Ruud to kjempemuligheter til å bryte Molcan, men mislykket i begge.

Deretter lyktes det endelig for Ruud å ta Molcan i eget game før han sørget for 6-4-seier i det siste gamet etter over to timer og et kvarters spill.

Casper Ruud seedet som nummer to i turneringen, og den høyest rangerte spilleren igjen i turneringen etter at Alexander Zverev røk ut.

