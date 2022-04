Nordtveit må opereres – har spilt sin siste kamp for Hoffenheim

Nordtveit kom inn som innbytter for Hoffenheim i lørdagens 2-2-kamp mot Jens Petter Hauges Eintracht Frankfurt. Rett før full tid måtte han forlate banen etter å ha pådratt seg en skade.

Onsdag bekrefter Hoffenheim at den norske veteranens skade er av det alvorlige slaget. En avrevet sene i låret gjør at Nordtveit skal gjennom en operasjon.

Den gjennomføres en av de nærmeste dagene.

Tragisk

Dermed har rogalendingen spilt sin siste kamp for sin nåværende arbeidsgiver. I slutten av mars ble det klart at 31-åringen vender hjem til Norge når kontrakten hans med Hoffenheim utløper i sommer.

– Dette er bare tragisk. Jeg er ekstremt lei meg på hans vegne. Han er en utrolig lagspiller som ikke fortjente denne avslutningen. Det føles ikke riktig, og det er ikke lett å fordøye, sa Hoffenheim-trener Sebastian Hoeness etter lørdagens kamp i Frankfurt.

Nordtveit kom til den tyske klubben fra West Ham United i 2017. Siden har han spilt 74 kamper for Hoffenheim og scoret ett mål. Forsvarsspilleren har også en fortid i Haugesund, Nürnberg og Borussia Mönchengladbach.

Gitt alt

Gjentatte skader har skapt trøbbel for den tidligere landslagsspilleren i tiden i Tyskland. Forrige sesong var han lenge ute med en fotskade.

Da beslutningen om å avslutte Tyskland-oppholdet ble offentliggjort i mars, opplyste Hoffenheim at nordmannen lenge hadde gitt uttrykk for at han ønsket å reise hjem til Norge.

– Jeg har alltid gitt alt, og jeg vil si at jeg har fått maks ut av karrieren min, sa Nordtveit i en uttalelse den gangen.

Han har 52 landskamper for Norge. Den siste kom i oktober 2019.

Tre serieomganger gjenstår i Bundesliga. Hoffenheim ligger på åttendeplass på tabellen.