Minnesotas seiersrekke stoppet – Zuccarello fortsatt ute

Minnesota tok imot Arizona Coyotes i St. Paul etter å ha seiret i de siste fem NHL-kampene. Men til tross for tapet holder de andreplassen i Central Division med like mange poeng som St. Louis Blues. En plass i Stanley Cup-sluttspillet er allerede sikret.

Wild åpnet best og ledet 1-0 etter første periode. Coyotes utlignet i den andre og var klart best i sluttperioden, som de vant 4-2.

Zuccarello måtte av isen i kampen mot Seattle Kraken fredag og pådro seg en «lower body injury». Det er ventet at skaden ikke er alvorlig og at han snart er spilleklar.

NHL menn tirsdag:

Boston Bruins – Florida Panthers 4-2 (2-2, 1-0, 1-0), New York Rangers – Carolina Hurricanes 3-4 (0-0, 1-3, 2-1), Ottawa Senators – New Jersey Devils 5-4 e.f. (1-0, 2-2, 1-2, 1-0), Pittsburgh Penguins – Edmonton Oilers 1-5 (0-1, 1-1, 0-3), Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets 4-1 (2-1, 1-0, 1-0), Toronto Maple Leafs – Detroit Red Wings 3-0 (0-0, 1-0, 2-0), Washington Capitals – New York Islanders 1-4 (1-1, 0-0, 0-3), Minnesota Wild – Arizona Coyotes 3-5 (1-0, 0-1, 2-4), Nashville Predators – Calgary Flames 4-5 e.f. (0-1, 2-1, 2-2, 0-1), Dallas Stars – Vegas Golden Knights 3-2 e.str. (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0), Colorado Avalanche – St. Louis Blues 5-3 (0-0, 3-1, 2-2), Vancouver Canucks – Seattle Kraken 5-2 (3-0, 0-2, 2-0), San Jose Sharks – Anaheim Ducks 2-5 (0-1, 2-2, 0-2).