Spansk storavis med Haaland-fokus foran stjerneduell

«La ‘semifinal’ de Haaland», på norsk «Haalands semifinale», var tittelen på toppsaken til Spanias største sportsavis, Marca, i morgentimene tirsdag.

Avisen skriver at møtet mellom City og Real Madrid ikke bare handler om en plass i Champions League-finalen, men også kampen om den norske stjernespissen.

– Madrid og City kjemper om nordmannen som fortsatt har en uavklart framtid. Madrid og City er alene igjen i en kamp som nesten alle de store klubbene i Europa har falt fra, skriver Marca.

Haaland er fortsatt Borussia Dortmund-spiller, men det er ventet at han tar en avgjørelse om sin framtid i løpet av svært kort tid. En utkjøpsklausul i kontrakten hans gjør at han høyst sannsynlig forlater Bundesliga til fordel for en av de nevnte storklubbene i sommer.

Marca argumenterer med at både City og Real angivelig kan tilby Haaland det han ønsker økonomisk, og at en finaleplass i mesterligaen derfor kan være med på å påvirke klubbvalget.