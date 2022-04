Ny Barcelona-fadese – Real Madrid ett poeng fra tittelen

Alvaro Garcia scoret tidlig for gjestene fra hovedstaden, og Barcelona greide aldri å utligne. Jordi Alba hadde et skudd i stolpen og Gavi ett i tverrliggeren. Ferran Torres fikk ballen i mål, men han var offside. Trener Xavi kjeftet på seg gult kort da han krevde straffespark, men det ville seg ikke for Barcelona.

Det ble spilt 13 tilleggsminutter, og i det siste av dem hadde Ousmane Dembélé en avslutning som ble reddet på streken av midtstoppern Alejandro Catena.

Ved sluttsignalet var det spredt buing mot hjemmelaget, på stadion der 91.648 tilskuere to dager tidligere hyllet klubbens kvinnelag etter seier i mesterligaens semifinale. Søndag var tilskuertallet langt mer beskjedent.

Tapet betyr at Barcelona og Sevilla er 15 poeng bak Real Madrid med fem kamper igjen å spille. For Carlo Ancelottis lag vil ett poeng mot Espanyol kommende lørdag være nok til å sikre seriegull nummer 35.

I praksis har gullkampen vært avgjort lenge, men Barcelonas svake form bekymrer klubbens tilhengere. Det er bare annen gang i klubbens historie at Barcelona har tapt tre hjemmekamper på rad.

Spansk La Liga menn søndag, 21. runde:

Barcelona – Rayo Vallecano 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Álvaro García (7).

57.023 tilskuere.